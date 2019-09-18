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القبلة

الأوقاف: الإخوان تتعمد الكذب فى محاولات فاشلة لتشويه الإنجازات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قالت وزارة الأوقاف إن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الضالة وكتائبها الإلكترونية الخائنة العميلة تتعمد الافتراء والكذب وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب، في محاولة يائسة بائسة لتشويه الإنجازات العظيمة التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأضافت الأوقاف في بيان لها، أن الجماعة الإرهابية تحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر ودائرة الفوضى، لا تألو على دين ولا وطن ولا خلق، أعمتهم الأموال القذرة عمالة وخيانة للدين والوطن كما هو دأبها عبر تاريخها الدموي الأسود المفعم بالعمالة والخيانة.

وأكدت الأوقاف، أن دورها هو كشف عمالة وخيانة هذه الجماعة الإرهابية المارقة، فالتستر على أي من عناصرها المجرمة أو كتائبها المجرمة خيانة للدين والوطن، وكشفهم واجب ديني ووطني.

وأعلنت الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة يوم ٢٧ ٩ ٢٠١٩، لتكون عن حروب الشائعات والسوشيال ميديا ومحاولات تزييف الوعي، وهو نفس الموضوع الذي اعتمدناه ليكون موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين بإذن الله تعالى.

وقالت الأوقاف: "مؤكدين ثقتنا المطلقة وغير المحدودة في رئيسنا القائد الوطني الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل ولا يزال يحمل روحه على كفه فداء لوطنه في عزة وشرف وشهامة، وفي قواتنا المسلحة الباسلة حصن وطننا الحصين ودرع أمتنا وسيفها، وفِي شرطتنا الوطنية الباسلة وسائر مؤسساتنا الوطنية، مؤكدين أيضا استعدادنا الكامل للتضحية بأنفسنا وكل ما نملك فداء وخدمة لديننا ووطننا، والله حسبنا وهو مولانا فنعم المولى ونعم الوكيل، وستظل مصر بإذن الله تعالى عزيزة أبية شامخة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أبنائها الشرفاء الوطنيين".

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