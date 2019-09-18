ثنائية نابولى تفسد احتفال فيرمينو بالمباراة رقم 200 مع ليفربول

أكمل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 200 مباراة بقميص ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد مشاركته ضد نابولي الإيطالي على ملعب "سان باولو"، في افتتاح منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



نابولي أفسد احتفالية فيرمينو بهذا الحدث، بعدما انتصر على ليفربول بنتيجة 2-0.



اللاعب الدولي البرازيلي انضم إلى صفوف "الريدز" عام 2015، قادما من هوفنهايم الألماني، ليصبح أحد العناصر البارزة في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.



وخلال 5 مواسم أمضاها فيرمينو مع ليفربول، خاض اللاعب 200 مباراة، سجل خلالها 68 هدفا وصنع 51 أخرى في مختلف البطولات.



وجاءت أغلب مشاركات فيرمينو مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شهد ظهوره في 142 مباراة، أحرز خلالها 50 هدفا وصنع 35 أخرى.



وشكل فيرمينو شراكة مثالية مع الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ليصنعوا ثلاثية هجومية مرعبة في الملاعب الأوروبية في آخر عامين.



واستطاع فيرمينو أن يلعب دورا بارزا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليضيف الفريق الكأس السادس لخزائنه، قبل أن يظفر بعدها بلقب السوبر الأوروبي.