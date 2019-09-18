زوجة تطالب زوجها بدفع 280 ألف جنيه مصروفاتها العلاجية

نظرت محكمة الأسرة بأكتوبر، دعوى نفقة زوجة تدعى "حنين.ه"، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مصروفاتها العلاجية التى قدرت بـ 280 ألف جنيه، قامت بإنفاقها وفق مستندات رسمية لخضوعها لتدخل طبى عاجل، بعد إصابتها فى حادث وجلسات تأهيلية طوال 6 شهور للعلاج، بعدما امتنع عن أدائها رغم يسر حالته المادية.



وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 584 لسنة 2019 إنها لم تتصور أن زوجها عندما علم بإصابتها بحادث سيتخلى عنها، ويرفض دفع مصروفاتها العلاجية، ويهجرها بعد زواج دام 4 سنوات ونصف، لتجد نفسها فى الشارع بعد أن طردها من المنزل، واستولى على كل منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال.



وأشارت إلى أنها تعرضت لعنفه طوال مدة زواجهما، والتعدى عليها فى كثير من المرات بالضرب المبرح، ولكنها صبرت تنفيذا لرغبة أهلها، وأن يتربى ابنها بين والديه، ويتمتع بحياة مستقرة، وبأموال أبيهم، ولكنه عندما علم أن جلسات علاجية ستكلفه آلاف الجنيهات، أصابه الجنون، ليقرر بعدها طردهم لتوفير المال وفوجئت بعدها بزواجه.



وأوضحت الزوجة أنها لجأت لمحكمة الأسرة لإجبار زوجها على دفع المصروفات العلاجية التى استدانت حتى توفرهم، بعد أن يئست من مساعدته بعد فشل توسيط أهله لحل المشاكل مع زوجها.