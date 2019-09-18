الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالية كبرى، بالتزامن مع اليوم العالمي للفن الإسلامي٬ والتي تتضمن: مناقشة كتاب "تراث محمد عبدالعزيز مرزوق" ويناقشه كل من: الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل٬ والدكتورة هبة عبدالعزيز. ويدير المناقشة مدير المكتبة٬ ياسر مصطفى عثمان. كما يفتتح معرضا للفنون الإسلامية.



يشار إلي أن مصطلح "الفن الإسلامي" يطلق على الإنتاج الفني الذي وقع منذ الهجرة حتى القرن التاسع عشر في منطقة تمتد من إسبانيا إلي الهند التي يسكنها فئات من الثقافة الإسلامية. ظهر الفن في العالم الإسلامي مقدمًا وحدة أسلوبية تقتضي بنقل الفنانين والتجار وذوي رأس المال والأعمال.



وكانت مملكة البحرين قد أطلقت مبادرة العام الماضي 2018 ناشدت فيها منظمة اليونسكو الدولية؛ لإقرار يوم عالمي للفن الإسلامي٬ بالتزامن مع اختيار المحرّق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018.