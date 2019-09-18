التحقيق مع 13 متهمًا فى إصابة ضابط ومجندين بعين الصيرة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع ١٣ متهما، بالتسبب في إصابة ضابط ومجندين خلال اشتباكات بين الأهالي وحملة الإزالات بمنطقة عين الصيرة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب اشتباكات بين عدد من الأهالي في منطقة عين الصيرة في مصر القديمة وبين حملة إزالات شنتها محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر.



وتبين اعتراض عدد من الأهالي للحملة مما أدى إلى رشقهم القوات الأمنية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، والقبض على المشتبه بهم.



وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.