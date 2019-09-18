صدور "أنقاض الأزل الثانى" فى طبعة جديدة عن الجمل

في طبعة جديدة، صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ رواية الكاتب الشاعر السوري سليم بركات٬ تحت عنوان "أنقاض الأزل الثاني". كانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي في عام 1999.



وعن الرواية يقول الناشر: في "أنقاض الأزل الثاني" يُتّهم المكان بالعثور على زمن لقيط.. ويتهم الزمن بالعثور على مكان لقيط.. وينقلب الوجود على اليقظة الدهرية.. ويظهر باطن الأزل متقلبًا من حال إلى حال.. أما الرقعة الخلاء فقد انتهى إليها سرب.. بالتفاف من وراء الأرواح.. كعصر عنصر يتدبر الصلح بين الكينونات.. كل هذا استدراج إلى تخطيط المخرج بعد فوات الأوان لأولئك المسكنون في عبورهم فراسخ الغيم من حقول أورفة، وبوطان، ونهاوند، ديس، ورابتة، مرورًا بكابي هودان إلى الأزل الثاني في وجدان سليم بركات.