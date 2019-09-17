ميتشو يكشف قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، النقاب عن قائمة فريقه الأبيض المقررة لها مواجهة الأهلى، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى لقاء المنافسة على لقب السوبر المصري، وسط حضور جماهيري بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.



وتضمنت القائمة كلا من:

طارق حامد، فرجانى ساسي، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمد أونجم في خط الوسط.

محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي في حراسة المرمى.



محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي في خط الدفاع.



خالد بو طيب، عمر السعيد، مصطفي محمد في خط الهجوم.



وقرر ميتشو سفر فريق الزمالك إلى الإسكندرية غدًا في الـ1 ظهرًا للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.