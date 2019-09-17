متخصص في السوشيال ميديا: مصر بها 20 مليون حساب مزيف

قال مينا فايق، المتخصص في السوشيال ميديا، إن الدول الأوروبية تتعامل بوعي مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنهم ليسوا مهتمين بالسوشيال ميديا، مثل المصريين.



وأضاف "فايق"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أننا نحتاج إلى وعي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا نصدق كل نراه عليه.



وأشار "فايق"، إلى أن الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تزداد في مصر بشكل مستمر، لافتًا إلى أنها وصلت إلى 20 مليون حساب مزيف.

