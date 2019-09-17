قرقاش: نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في وجه التحديات المشتركة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، مساء اليوم الثلاثاء، إن قيادة بلاده تجدد موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية "في هذا التحدي المشترك"، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين السبت الماضي.



وأضاف قرقاش - في تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "أن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة؛ وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال في مؤتمر صحفي إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".



وكان قرقاش قد ذكر - في تغريدة أخرى في وقت سابق اليوم - أن الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في السعودية السبت الماضي، يعد تصعيدا خطيرا، مشددا على أن أي تبرير للهجوم الإرهابي مرفوض تماما.



وأضاف أن الموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمنها.