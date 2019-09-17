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عالم

ارتفاع أعداد المهاجرين الدوليين لـ 272 مليون شخص

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم، بلغ 272 مليون
شخصًا في العام الحالي 2019؛ ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدي في عدد المهاجرين.

وتشير الزيادة السنوية البالغة 51 مليون شخص منذ عام 2010 إلى أن عدد المهاجرين ينمو بمعدل أسرع من عدد سكان العالم، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

وقال ليو تشن مين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صحفي صدر اليوم:"هذه البيانات مهمة للغاية لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تنمية كل من بلد المنشأ والمقصد".

ويشكل المهاجرون الدوليون نسبة 3.5 في المئة من سكان العالم، مقارنة بـ 3.5 في المئة في عام 2000.

ويتزايد النزوح القسري عبر الحدود الدولية، حيث ارتفع عدد اللاجئين، وكذلك عدد طالبي اللجوء بنحو 13 مليون شخص بين عامي 2010 و2017.

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