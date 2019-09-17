فيديو اهداف مباراة برشلونة ودورتموند اليوم في دوري ابطال اوروبا

اطلق الحكم صفاراته ملعنًا انتهاء مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 20192020، والتي جمعت الفريقين على ملعب الأخير سيجنال إيدونا بارك وسيطر التعادل السلبي علي المباراة



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة، وتتبقى خمس جولات للمنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.



نجح البارسا في الهيمنة على الكرة منذ بداية اللقاء، في ظل تراجع دورتموند إلى مناطقه للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق سانشو في.



برشلونة حاول فك سحر ولعنة الدفاع الألماني في أكثر من فرصة عن طريق فاتي وجريزمان، إلا أن جميع المحاولات كانت فاشلة، في الوقت الذي استطاع دفاع فريق البارسا السيطرة على الهجمات المرتدة دورتموند الالماني أيضًا.