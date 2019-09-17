5 نصائح تجنبك الأخطاء أثناء القيادة

أعلنت المنظمة البريطانية GEM Motoring Assist المختصة بمراقبة الطرق وتقديم الإرشادات للسائقين عن قائمة تضم مجموعة من النصائح تساعد السائقين في الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة والابتعاد عن مصادر الإلهاء والتشتيت.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات هذه النصائح الخمس، التي تعمل على الحد من حوادث الطرق بشكل فعال إذا ما تم الالتزام بها بشكل صارم.



- استخدام الهاتف

جاء في مقدمة قائمة النصائح ضرورة عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم إجراء مكالمات إلا في حالات الضرورة القصوى.



- تحديد الوجهة

وكانت النصيحة الثانية تحديد الوجهة قبل الانطلاق، والتأكد من معرفة الطريق دائما، حتى لا تتسبب متابعة الخرائط الإلكترونية في حالات تشتيت للسائق.



وتنصح منظمة GEM Motoring Assist باستخدام تطبيقات الخرائط الإلكترونية لمعرفة الوجهة قبل التحرك وليس أثناء تحرك السيارة.



- تحضير الموسيقى

النصيحة الثالثة، التحضير المسبق للموسيقى التي يرغب السائق في الاستماع إليها أثناء القيادة، أو ضبط مؤشر الراديو قبل التحرك بالسيارة على قناة الراديو المفضلة، حتى يتجنب السائق الإلهاء في ضبط الأغاني والراديو أثناء القيادة.



- عدم تناول الأطعمة

وكانت النصيحة الرابعة عدم تناول الأطعمة أثناء القيادة تحت أي ظرف، ومن الأفضل تناول الطعام قبل التحرك بالسيارة أو بعد الوصول للوجهة المحددة.



- الانتباه والتركيز

والنصيحة الخامسة، هي حفاظ السائق على انتباهه ودرجة تركيزه أثناء القيادة بتجديده لنشاطه خاصة خلال الرحلات الطويلة، وذلك بالتوقف لمدة 15 دقيقة للراحة على الأقل لكل ساعتين من القيادة المتواصلة أو لكل 100 ميل من القيادة المتواصلة.