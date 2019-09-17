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رياضة

ملخص مباراة Barcelona vs Dortmund اليوم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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سيطر التعادل السلبي علي نتيجة مباراة بروسيا دورتموند الألماني مع برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة تألق حارس عرين مارك أندري تير شتيجن لاعب برشلونة، الذي تصدى لركلة جزاء قوية كادتت انت تقلب موازين المباراة وأنقذ شباكه من عدة أهداف مؤكده، ليعود بفريقه إلى إسبانيا بنقطة التعادل.

وعاد ميسي للظهور مع برشلونة من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، إذ شارك في اللقاء بداية من الدقيقة 60 بعدما حل بدلًا من إتسو فاتي.


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