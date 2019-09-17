خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

يركز العلاج المناعي لسرطان الجلد في المقام الأول على نوع من الخلايا المناعية تسمى "الخلايا التائية"، لكن باحثين في المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية وجامعة فيينا الطبية وجدوا دليلا على أن الخلايا البائية يمكن أن تلعب دورا مهما في العلاج.



والعلاج المناعي شكل من أشكال علاج السرطان يستخدم نظام المناعة في الجسم للتعرف على المرض ومكافحته، ويأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك لقاحات السرطان، والأجسام المضادة المستهدفة أو الفيروسات التي تصيب الأورام.



وفي حالة سرطان الجلد، تركز العلاجات المناعية على الخلايا التائية، والتي تلعب دورًا مهمًا في التحكم في جهاز المناعة وتشكيله، وهي قادرة على قتل الخلايا السرطانية مباشرةً، مع تجنيد خلايا أخرى في العملية، ولكن الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية نيتشر كومينيكيشن أظهرت أنه إلى جانب الخلايا التائية يمكن أن تلعب الخلايا البائية دورًا حاسمًا في العلاج.



والخلايا البائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تنتج الأجسام المضادة، ووجد الباحثون أنه في حالة سرطان الجلد، فإنها تلعب دورًا مهمًا لمساعدة الخلايا التائية في العثور على الورم.



ويقول الدكتور يوهانس جريس، الباحث في جامعة فيينا الطبية في تقرير نشره موقع الجامعة: "لاحظنا أنه عندما تم استنزاف الخلايا البائية من مرضى سرطان الجلد انخفض عدد الخلايا التائية والخلايا المناعية الأخرى بشكل كبير داخل الأورام، وفي تجارب لاحقة أظهرنا أن نوعًا خاصًا من الخلايا البائية يبدو أنه مسؤول عن توجيه الخلايا التائية والخلايا المناعية الأخرى إلى الورم".