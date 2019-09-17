الدولار يهبط قبل قرار الفائدة الأمريكي.. واليورو يصعد

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في معاملات داخل نطاق ضيق عشية خفض متوقع لسعر الفائدة الأمريكي، ومتأثرا بانخفاض في أسعار النفط وصعود في اليورو.



وتراجعت أسعار النفط نحو ستة بالمئة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل، عقب هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف خمسة بالمئة من إنتاج الخام العالمي، وأفقد ذلك

الدولار بعض مكاسب أمس الإثنين، عندما أقبل المستثمرون على أصول الملاذات الآمنة.



وارتفع اليورو 0.59 بالمئة إلى 1.1065 دولار، بعد أن أظهر مسح تحسنا في ثقة المستثمرين الألمان.



وارتفع مؤشر زد.إي.دبليو إلى -22.5 في سبتمبر أيلول بينما كانت التوقعات -37 وقراءة أغسطس

-44.1.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات منافسة، 0.35 بالمئة إلى 98.266.