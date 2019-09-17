أياكس يفوز على ليل بثلاثية تظيفة في دوري أبطال أوروبا

فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وجاءت ثلاثية الفريق الهولندي عن طريق كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز دقيقة 50 ونيكولاس تاجليافيكو دقيقة 60.



بهذه النتيجة يتصدر أياكس، الذي وصل الموسم الماضي لنصف نهائي البطولة ثم خرج على يد توتنهام الإنجليزي، المجموعة بثلاث نقاط ويأتي بعده فالنسيا ثانيا بفارق الأهداف بعد فوزه بهدف على تشيلسي الذي حل حل مع ليل بالمركزين الثالث والرابع دون أي رصيد.

