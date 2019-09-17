فالنسيا يفوز على تشيلسي بهدف في دوري أبطال أوروبا

فاز فالنسيا الإسباني على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



سجل هدف فالنسيا الوحيد المهاجم رودريجو في الدقيقة 74، ليحتل الخفافيش المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر أياكس.