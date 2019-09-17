فيديو.. شريف عامر سائق تاكسي في شوارع القاهرة

خاض الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على "mbc مصر"، تجربة جديدة حيث تقمص دور سائق تاكسي يتجول في شوارع القاهرة ليتعرف على آراء المواطنين في وضع البلد.



وقالت مواطنة استقلت تاكسي شريف عامر: "الرئيس السيسي رجل محترم، وبيعمل مشروعات قوية جدا، الشعب صحيح تعبان والأسعار غالية، ولكن لازم نتعب فالأول، مفيش رئيس نشيط زيه، وبيحرص على تعريف مصر للعالم زيه"، متابعة: "أوقات بقول لما مدته تخلص، منين هيجيب الشعب رئيس مثل السيسي".



واختتم "عامر" فقرته، قائلًا: إنه لن يعرض رأي أي مواطن إلا بعد استئذانه، وهناك أشخاص ركبوا معه التاكسي أقل من 18 عاما، حرص على الاتصال بأسرته لاستئذانهم هل يُعرض ما قاله ابنهم أم لا، مؤكدًا أن تلك التجربة الجديدة محاولة للتعرف على آراء المواطنين في ما يدور حولنا من أحداث، معقبا: "أنا بعد هذه التجربة تعاطفت مع سائقي التاكسي.. بيتعبوا".