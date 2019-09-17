آبل وأيرلندا تستأنفان على قرار رد 14.3 مليار دولار للضرائب

أقامت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" والحكومة الأيرلندية دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي؛ لإلغاء قرار يلزم الشركة بسداد 13 مليار يورو (3ر14 مليار دولار) كضرائب غير مسددة للسلطات في أيرلندا، وهو ما يعادل ضعف الضرائب التي سددتها الشركة عن عوائد استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، بحسب ما ذكرته الشركة أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.



وقالت الشركة أمام المحكمة في دوقية لوكسمبورج في بداية نظر طلب الاستئناف إن "أبل تدفع الآن حوالي 22 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة، على نفس الأرباح التي تقول المفوضية (الأوروبية)، إننا يجب أن ندفع عنها ضرائب أيضا في أيرلندا".



وأضافت "آبل" في أوراق دعوى الاستئناف، إن أجهزة "آيفون وآيباد ومتجر آبل ستور وكل منتجات وخدمات آبل الأخرى، تم تصميمها وتطويرها في أماكن أخرى خارج أيرلندا، وأن فرعها الأيرلندي يقوم بتسويق المنتجات خارج الأمريكيتين فقط.



كانت المفوضية أوروبية بقيادة مفوضة حماية المنافسة ومكافحة لاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيتساجر، قررت في أغسطس 2016 اعتبار المزايا الضريبية التي تقدمها أيرلندا لشركة آبل غير قانونية، وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تتيح للشركة الأمريكية سداد ضرائب أقل مما يجب على أنشطتها.



وأجبر الاتحاد الأوروبي أيرلندا على استرداد ضرائب بقيمة 14.3 مليار دولار من آبل، وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة بالإضافة إلى الغرامات.



ولكن الحكومة الأيرلندية لجأت إلى محاكم الاتحاد الأوروبي؛ لإلغاء القرار الخاص بشركة "آبل"، ويتم الاحتفاظ بالمبلغ المأمور باسترداده حاليًا في حساب مؤقت انتظارًا لحسم القضية.