أثينا: عدد المهاجرين في الجزر اليونانية هو الأعلى منذ عام 2016

ذكرت وزارة الدفاع المدني اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 26 ألف مهاجر على جزر بحر إيجة اليونانية، وهو أعلى رقم منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.



وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يصلون إلى تلك الجزر قادمين من تركيا قد تضاعف تقريبًا منذ شهر أبريل، عندما كان عددهم يصل إلى حوالى 14 ألف شخص.



وقد تسارع معدل وصول اللاجئين بشدة خلال الشهرين الماضيين.



وبموجب الاتفاق الأوروبي - التركي لعام 2016، تحتفظ اليونان بالوافدين الجدد على جزرها للتعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم. ويُسمح للبعض بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُعاد الباقي إلى تركيا.