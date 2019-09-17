حزب "أزرق أبيض" يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

قالت مصادر في حزب "أزرق أبيض"، أن بيني جانتس رئيس الحزب، بدأ في تشكيل طاقم خاص من أجل تنفيذ المفاوضات على تشكيل الائتلاف الحكومية المقبل، بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست.



وقال الحزب، منذ قليل، إن الفريق الذي تم تشكيله بدأ عمله بالفعل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وأظهرت النتائج الأولية منافشة شرسة بين بنيامين رئيس وزراء الاحتلال، وجانتس، إذ أن الفارق ما بين مقعد ومقعدين لصالح الأخير.



وأجرى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست في دورته الـ22، والتي بلغ نسبة التصويت فيها 69.4%، فيما أدلى رؤساء الأحزاب والتحالفات الإسرائيلية بأصواتهم، أبرزهم رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال، ونتنياهو، وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وغيرهم.