مبروك عطية: "الإسلام مش صلي على النبي" (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما كان يمر في السوق وجد رجلًا يبيع قمح، فوضع يده داخل القمح فوجده تلم من الأسفل، فأخرجه وقال للرجل ما هذا؟، قال له الرجل يا رسول الله المطر، وهلا أظهرته للناس، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): "من غشنا ف ليس منا".



وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": أن كلمة "ليس منا" تعني أن مسلم بس مش زي الفل، ده تفسير ليس منا في كل الأحاديث، يعني ليس مما يتصفوا بكامل صفاتنا.



وأردف: الإسلام مش معناه رمضان جانا، الإسلام مش صيام اتنين وخميس، ومش دقن وشعر، ومش صلي على النبي، متابعًا: "الإسلام بناء شخصية تحقق الحياة، والحياة عمرها ما تتحقق بالغش".

