ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي إلى 70 %

كشفت لجنة الانتخابات المركزية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة المشاركين في الانتخابات العامة الجارية مقارنة بانتخابات أبريل الماضي.



وأوضحت اللجنة المركزية، في بيان اليوم، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات البرلمان (الكنيست)بلغت 69.4%، لتتفوق على انتخابات أبريل 2019 التي بلغت 67.9%، بإجمالي عدد مصوتين 4،437،465 ناخب، بشكل نهائي، حيث أغلقت أبواب الاقتراع في العاشرة مساءا بتوقيت الاحتلال.



وأظهرت التقارير الأولية، مساء اليوم، تفوق كتلة "يسار الوسط" في الانتخابات العامة الإسرائيلية على كتلة اليمين، التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.



وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن كتلة "يسار الوسط" حصلت حتى الآن على 58 مقعدًا في الكنيست، فيما حصلت كتلة اليمين على 54 مقعدًا، من أصل 120 مقعدًا، وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة مؤلمة لنتنياهو.



وكشفت القناة العبرية الـ13، أيضا عن تقدم حزب "أزرق أبيض" المعارض (يسار) وحصوله على 34 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود على 33 مقعدًا.



ويحق لـ 6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.