الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
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بعد دفاعه عنها.. كارول سماحة لرامي عياش: "إحنا عايشين بزمن سطحي"
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:18 م
كارول سماحة
سناء إسماعيل
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كارول سماحة
رامي عياش
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