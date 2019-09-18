فيديوجراف.. ليلة عودة ميسي وسقوط ليفربول في ملعب "الرعب"
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
احمد إبراهيمطباعة
يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 4 أخبار رياضة في الساعات الماضية.
بيراميدز يسعى لخطف ثنائي الأهلي قبل غلق باب القيد
في ليلة عودة ميسي.. برشلونة يفلت بتعادل صعب أمام بروسيا دورتموند
نكشف موقف شيكابالا من اللحاق بمباراة الأهلي
نابولي يباغت ليفربول في 10 دقائق ويسقطه في ملعب "الرعب"
بيراميدز يسعى لخطف ثنائي الأهلي قبل غلق باب القيد
في ليلة عودة ميسي.. برشلونة يفلت بتعادل صعب أمام بروسيا دورتموند
نكشف موقف شيكابالا من اللحاق بمباراة الأهلي
نابولي يباغت ليفربول في 10 دقائق ويسقطه في ملعب "الرعب"