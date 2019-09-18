زوج يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالمنوفية

شهدت قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته الشابة، مستخدمًا سكينًا بسبب الخلافات الزوجية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه لقسم شرطة بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام " وائل. أ. ا" ٢٩ عامًا، عاطل، بقتل زوجته "سوزان. ف. ع" ٢٦ عامًا، بسبب الخلافات الزوجية بينهم، وقام بتسليم نفسه لمركز الشرطة.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين قيام المتهم بطعن الضحية عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.