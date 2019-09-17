الكاتب بشير الديك يكشف قصة فيلم "الفارس والأميرة" (فيديو)

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك، قصة فيلم "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينمات المصرية والعربية، ويعرض لأول مرة في مهرجان "الجونة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه قام بعمل فيلمين رسوم متحركة مع المخرج الراحل محمد حسيب، وكانت عبارة عن إعلانات قصيرة، ولكن برسوم متحركة.

وتابع: "محمد حسيب قال لي وقتها تعالى نعمل فيلم رسوم متحركة، وجاء لي بعدد من أفلام ديزني لأشاهدها، وأخذني على شركة السحر وذهبت وقتها معه فوجدت جيش من الشباب والفتيات، يعملون في مجال الرسوم المتحركة".

وواصل: "قصة الفيلم لمحمد قاسم الثقفي، وهو ابن شقيق الحجاج ابن يوسف الثقفي وعمره 17 سنة، وذهب إلى بلاد السند، لكي يحرر المسلمات الأسيرات هناك".

ولفت "الديك"، إلى أن الفيلم تم إنتاجه في الأيام الأخيرة، وسيعرض في مهرجان "الجونة"، وسيكون أول فيلم رسوم متحركة في تاريخ السينما المصرية والعربية.