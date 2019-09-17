رئيس إسرائيل: سنشكل الحكومة سريعًا.. ولن نجرى انتخابات ثالثة

أكد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي روفين ريفلين، أنه سيضغط على قادة الأحزاب؛ لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي الأولية في الانتخابات العامة، عدم وجود فائز واضح، يمكنه تشكيل الحكومة بمفرده أو عبر تكتل انتخابي.



وقال مكتب ريفلين في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن ترشيحه لمرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، سوف يسترشد جزئيًا بالحاجة إلى تجنب انتخابات ثالثة، حيث جرت انتخابات في أبريل 2019، وفشلت في تشكيل الحكومة، إلى جانب الانتخابات الحالية، التي أظهرت نتائج مماثلة.



وأوضح "ريفلين" أنه سيجتمع مع قادة الأحزاب "بعد أن يتلقى صورة واضحة للنتائج، وفي أقرب وقت ممكن".



أظهرت التقارير الأولية، مساء اليوم، تفوق كتلة "يسار الوسط" في الانتخابات العامة الإسرائيلية على كتلة اليمين، التي ينتمي إليها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود.



وأوضحت القناة العبرية الـ13 أن كتلة "يسار الوسط" حصلت حتى الآن على 58 مقعدًا في الكنيست، فيما حصلت كتلة اليمين على 54 مقعدًا، من أصل 120 مقعدًا، وتحتاج الكتلة إلى 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة، ما يمثل ضربة مؤلمة لنتنياهو.



وكشفت القناة العبرية الـ13، في وقت سابق اليوم، عن تقدم حزب "أزرق أبيض" المعارض (يسار) وحصوله على 34 مقعدًا، فيما حصل حزب الليكود على 33 مقعدًا.