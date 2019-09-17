ترامب يفصح عن عدم رغبته في لقاء "روحاني" بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه يفضّل عدم لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تطور يتزامن مع اتهام واشنطن لطهران، بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية.



وقال ترامب ردًّا على سؤال لأحد الصحفيين عمّا إذا كان من الممكن أن يلتقي روحاني في نيويورك "أنا لا أستبعد شيئًا أبدًا، لكنّي أفضّل ألا ألتقيه".