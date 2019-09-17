الانتهاء من تنفيذ مركز طبي في مدينة دمياط الجديدة

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز طبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بالمدينة.



وأوضح "رئيس الجهاز" أن المركز الطبي مقام على مساحة (697م٢) ومكون من طابقين وبتكلفة إجمالي نحو (2.690) مليون جنيه.



كما أكد "رجب" أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بالصحة من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للمواطنين، موضحا أن الجهاز حريص على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية وللارتقاء والإسهام في تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمدينة، وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حاليًا بعد الزيادة في الكثافة السكانية عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان.



ولفت إلى أن تشغيل هذا المركز الطبي يعتبر إضافة قوية وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية بالمدينة.