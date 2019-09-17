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سياسي

مكرم محمد أحمد: الإخوان لن تتغير.. ودعاة المصالحة "متخلفين"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:28 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مؤتمر الشباب الثامن أنجز وكشف الكثير من المعلومات، مضيفا: أن القوات المسلحة المصرية تتعرض إلى حملة ممنهجة تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورتها، ولكن المصريين أدركوا كيفية تشويه وفبركة حقائق غير موجودة على الأرض.

وتابع مكرم محمد أحمد، في تصريحات له: "الهدف من مؤتمر الشباب الثامن هو تأكيد وقوف الشعب المصري الراسخ بجانب القوات المسلحة، وكافة الشائعات التي تطال من أمانة القيادة السياسية يتم الرد عليها بوضوح وبصراحة شديدة من الرئيس السيسي"، مضيفا: "ردود الرئيس السيسي على كل الشائعات صحيحة".

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن المصريين اطلعوا بأنفسهم خلال فعاليات المؤتمر كيف يتعرضون لعمليات خداع وتزييف للواقع، معتبرًا أن الجلسة الثانية من المؤتمر، والتي كانت بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" كانت من أهم فقرات المؤتمر.

ولفت إلى أن القوات المسلحة هي الحاجز الوحيد أمام تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يريد أن ينال من الدولة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية لا تتغير، مؤكدا أنهم في وجدان المجتمع المصري والعربي منظمة إرهابية. وأوضح أنه لا وجود للجماعة الإرهابية في الشارع، وأنها سقطت نهائيا، مؤكدًا أن كافة تحالفات أعضاء الجماعة انتهازية؛ فهي ليس لديها قيم دينية أو أخلاقية، وبعض المتخلفين هم الذين يدعون للمصالحة.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، إن الجيش المصري أقوى الجيوش بالمنطقة العربية دون منازع، والحفاظ على مقدراته حفاظ على مقدرات وأمن مصر.

وقال إن استهداف شركة أرامكو السعودية، أثر على السوق العالمية للبترول، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ليس لديها مانع من استخدام المخزون الاستراتيجي، وشركة أرامكو أكدت أنها لديها مخزون يصل إلى 200 مليون، موضحا أن الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية يمثل تصعيدا يصل إلى حد الحرب على المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن أسعار البترول ارتفعت بشكل كبير نتيجة استهداف معامل أرامكو السعودية الفترة الماضية.

وأضاف: "استهداف هدفين استراتيجيين لدى المملكة أولهما يتعلق بمعمل التكرير، وحقل بترول، وأدت الضربة إلى فقدان السعودية قدرتها على تصدير الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% بما يعادل 5.8 مليون برميل يوميا.

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