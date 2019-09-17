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الباز يكشف تاريخ دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر ضد مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر ضد الدولة المصرية والتي سبقت دعوتهم الأخيرة للتظاهر في 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجماعة الإرهابية دعت للتظاهر في عدة مرات وفشلت دعواتهم كلها، وكانت الدعوات كالآتي:

- دعوة للتظاهر في 15 يوليو2013، وكانت دعوة من الإخوان للتظاهر في ظل اعتصام رابعة الإرهابي، ولم يتفاعل معها سوى متظاهري الإخوان.

- 30 أغسطس 2013 بعد فض رابعة بحوالي أسبوعين، دعت الجماعة للتظاهر ورفعت شعار أيام الحسم، وخرج ناس بالفعل من مسجد مصطفى محمود ورمسيس، ولكن تم القبض على أشخاص، وقتل بعض المواطنين.

- 19 سبتمبر 2013، الحركات التابعة للإخوان دعوا للتظاهر تحت اسم "حرائر مصر"، بعد القبض على فتيات إخوانيات، وفشلت هذه الدعوة.

-6 أكتوبر 2013 دعت جماعة الإخوان للتظاهر في كل شوارع مصر، لإفساد احتفالات انتصارت أكتوبر، وفشلت محاولاتهم.

-25  يناير 2014 تمت الدعوة من الإخوان للتظاهر في أسبوع سموه "رابعة أيقونة الثورة"، ولم يكن لهم أي تأثير.

-28 نوفمبر 2014 أطلقت الجبهة السلفية دعوة للتظاهر سموها "جمعة رفع المصاحف"، وفشلت.  

-14 أغسطس 2015 في ذكرى اعتصام رابعة دعت الجماعة الإرهابية للتظاهر في كل شوارع مصر، ولكن تجاوب معها قليل جدا.

-11 نوفمبر 2016 دعوة أطلقها الإخوان تحت اسم "حركة الغلابة"، لم يستجب المصريون على الإطلاق لها.

-27 فبراير 2019 دعا معتز مطر المصريين للتظاهر ضمن حملته "اطمن إنت مش لوحدك" وفشلت.

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