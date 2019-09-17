الأنبا بيتر يترأس القداس الإلهي بكنيسة سانت ماري بفرجينيا

ترأس الأنبا بيتر أسقف ولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنى البابوي لكنائس فرجينيا، صلاة القداس الإلهي، اليوم الثلاثاء، في كنيسة سانت ماري رونوك بولاية فرجينيا، وشاركه الأنبا باسيليوس رئيس دير القدس، الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.



وخلال القداس، رسّم صاحب النيافة شماس جديد بالكنيسة بحضور القس ساويرس يوس كاهن الكنيسة.

