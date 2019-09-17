إندونيسيا ترفع سن الزواج لإنهاء ظاهرة تزويج القاصرات

عدل البرلمان الإندونيسي قانون الزواج لرفع السن، والتي يسمح عندها بتزويج الفتيات بثلاث سنوات إلى 19 عامًا في خطوة رحب بها نشطاء، باعتبارها تدفع باتجاه الحد من زواج القاصرات في البلد، الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في العالم.



وأفاد بيان على موقع البرلمان بأن جميع الفصائل الممثلة وافقت على التعديل في جلسة كاملة.



وتعد إندونيسيا واحدة من أكثر عشر دول في العالم تزويجًا للقاصرات، وفقا لحملة "فتاة لا عروس"، حيث تتزوج فتاة واحدة من بين أربع بنات في إندونيسيا قبل أن بلوغ سن 18 عامًا، وفقًا لتقرير هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).