"منظمة الأمن" تدعو لمواجهة العنف ضد النساء

قدمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الثلاثاء، تقريرًا دوليًا يركز على تجارب الفئات المحرومة من النساء، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان، المنعقد حاليًا في العاصمة البولندية وارسو، حيث يقدم التقرير صورة مفصلة للعنف، الذي تعاني منه النساء المحرومات في جنوب شرق أوروبا.



وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الثلاثاء – من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - إن النساء الفقيرات والمعوقات، والنساء المنتميات إلى الأقليات وكذلك اللاجئات والمشردات داخليًا، يتأثرن بشكل خاص بالعنف.



وأضاف البيان: أن جميع النساء يمكن أن يتعرضن للعنف، ولكن بعض مجموعات النساء أكثر عرضة للخطر، لافتًا إلى أهمية التركيز على بحث معاناة الفئات المحرومة، من حيث مستوى التعليم وحالة الدخل وحالة التوظيف، والمنطقة السكنية والإعاقة والعمر.



ونقل البيان عن كريستينا فينش رئيسة قسم التسامح وعدم التمييز في المكتب الدولي لحقوق الإنسان قولها، إنه "يمكننا تطوير حلول للتصدي بفعالية للعنف ضد المرأة، وأيضا المساعدة في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان".