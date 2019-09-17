10 نوفمبر.. إجراء الانتخابات البرلمانية في إسبانيا

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية في بلاده يوم 10 نوفمبر المقبل.



قال سانشيز - في تصريحات أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية - إن المهمة الموكلة إليه أصبحت "مستحلية"، موضحًا أنه "ليس هناك أغلبية في الهيئة التشريعية تضمن تشكيل الحكومة، وهو ما يدفع إلى تكرار الانتخابات في 10 نوفمبر".



وكان سانشيز قد فشل مؤخرًا في تأمين دعم كاف له ليصبح رئيسًا للوزراء.