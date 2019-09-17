بريطانيا: ملتزمون بأمن السعودية وسنواجه هجوم أرامكو

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التزام لندن بأمن السعودية، وذلك إثر تعرض مواقع نفطية تابعة لشركة أرامكو لهجوم إرهابي السبت الماضي؛ ما أثر على عمليات الانتاج.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه جوسنون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم، وذلك وفق قناة "العربية".



وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانته للهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودي، مؤكدًا لولي العهد على أهمية العمل المشترك؛ لمواجهة هجوم أرامكو.



وأكد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، في وقت سابق اليوم أن صادرات المملكة من النفط لن تنخفض هذا الشهر عقب هجمات "أرامكو".



وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه قبل نهاية الشهر الجاري، ستكون هناك طاقة إنتاجية غير مستغلة، مشيرًا إلى أن العمل التخريبي ضد "أرامكو" لا تغطيه شركات التأمين؛ لأنه يعد "عملًا حربيًا".



وأوضح الوزير السعودي، أن "أرامكو" ستراجع الأضرار التي حدثت نتيجة الهجوم، مشددًا على أن المملكة تعمل على مساعدة الشركات، التي كانت أكثر تضررًا من العمل التخريبي الأخير.