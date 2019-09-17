الباز يدعو المصريين للمشاركة في هاشتاج "احنا معاك يا ريس"

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جميع المواطنين للمشاركة في هاشتاج "احنا_معاك_ يا ريس" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه ينبغي على جميع المصريين دعم بلدهم في مواجهة الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أن المشاركة في هاشتاج "احنا معاك يا ريس"، لا يستهدف شخص الرئيس السيسي، ولكنه يستهدف دعم الدولة المصرية لأن الرئيس السيسي هو رمز استقرار الدولة المصرية حاليا.