خالد أبو بكر: مصر تتعرض لحملة مرتبة من "شوية عيال"

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن المصريين يخوضون معركة في هذه الفترة دفاعا عن بلدهم، لافتًا إلى أن هناك شعور بالغيرة على مصر.



وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك حالة وطنية مجمعة يشهدها الشارع المصري، بسبب تعرض مصر لحملة مرتبة من "شوية عيال ملهمش لازمة".



ونوه "أبو بكر"، أن هناك قنوات خصصت ساعات لمعاداة مصر، متابعًا: "قناة الـ بي بي سي اتكملت عن مصر إمبارح لمدة ساعة.. وكأنه أمر يتعلق ببريطانيا.. أين المهنية".

