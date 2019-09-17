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محافظات

حملات إزالة للممتنعين عن سداد رسوم فحص التقنين بأسوان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شدد محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بالبدء فى تنظيم حملات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لاتخاذ الإجراءات الصارمة، تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص أو المعاينة الخاصة بطلبات التقنين التى قدمها أصحاب واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ولاسيما أنه تم إعطاء مهلة أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد المحافظ، أنه تم تحرير عقود لـ 23 مواطنا سددوا الرسوم ومقدم التعاقد بمساحة إجمالية 8052 م2، وجارى إنهاء الإجراءات القانونية لـ 17 أخرين، طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع، فى حين سيتم إدراج الحالات التى لم تسدد الرسوم ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم وصل إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضى الدولة منهم 1421 حالة تم الانتهاء من معاينتها، وجارى دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيدًا لتحرير عقود لهم.

وطالب المحافظ بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب أو اغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة، لافتا إلى أنه تم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة وأيضًا صفحته على "فيس بوك" والمعروفة باسم "شمس أسوان".

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