إجراء الكشف الطبى المجانى لـ 3600 مواطن بأسوان (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تنظيم القوافل الطبية العلاجية فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء بشكل مباشر.



جاء ذلك تحت رعاية محافظ أسوان، والذى كلف مسئولى الصحة بضرورة العمل على قدم وساق للاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة للمواطنين، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة على أكمل وجه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.



ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجانى على أهالى قرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان، وأيضًا قرية العتمور قبلى التابعة لمركز كوم أمبو، واستمر عمل هذه القوافل على مدار يومين تحت إشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل الطبية بالمديرية.



وأوضح أن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3600 مواطن ومواطنة، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، كما شملت فعاليات القافلة أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 560 سيدة من أهالى القريتين.