أحمد موسى: مصر تواجه معركة شرسة ضد الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى: إن أعضاء حركة 6 أبريل خونة ومجرمين ويجب محاسبتهم بالقانون.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الخونة دائما ما يكونوا ضد البلد طوال الوقت، مشيرا إلى أن ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية دعاية سوداء لا وجود لها على أرض الواقع.



وأوضح أن مصر تواجه معركة شرسة ضد الإرهاب، مؤكدا أن المصري الحقيقي هو من يقف مع بلده في كل الحالات سواء في ثورة 30 يونيو أو ضد التنظيمات الارهابية أو أي مرحلة تتعرض فيها لأزمات اقتصادية.

