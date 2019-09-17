الرئيس الأفغاني: "طالبان" لا تريد السلام أو الاستقرار

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا شمالي البلاد اليوم الثلاثاء، قائلًا إن طالبان "أثبتوا مرة أخرى عدم رغبتهم في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان"، واصفًا تحركاتهم الأخيرة بأنها "مجرد خدعة".



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن انفجارين هزا اليوم مناطق متفرقة شمالي أفغانستان، ما تسبب في مقتل 48 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات في يوم يُعد هو الأكثر دموية، منذ إعلان إنهاء مباحثات السلام بين "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.



ونقلت الشبكة عن متحدث باسم حملة الرئيس الأفغاني "غني" الانتخابية قوله، إن الانفجار الأول وقع في مدينة شاراكار بولاية بروان شمالي أفغانستان، حينما قام انتحاريٌ على متن دراجة بخارية بتفجير المتفجرات، التي كانت بحوزته في مدخل المكان، الذي كان يقوم فيه الرئيس غني بحشد لحملته الانتخابية، أمام حوالي 2200 شخص، ونتج عن هذا الانفجار مقتل 26 شخصًا وإصابة 42 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.



وأضافت "فوكس نيوز" أن انفجارًا آخر وقع بعد ساعات من الأول في العاصمة كابل بالقرب من "ميدان مسعود"، حيث تتمركز منشآت تابعة للولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، فضلًا عن وزارات حكومية أفغانية، وتسبب هذا الانفجار الثاني في مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات، حسبما أفاد مسؤولون أفغان.



وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسؤوليتها عن كلا الانفجارين، قائلة إنها كانت تخطط لاستهداف قاعدة للجيش الأفغاني.