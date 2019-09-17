محمد الباز: المنطقة ترقد على بئر من "البارود"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الحل السياسي لأزمة ليبيا وسوريا.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن المنطقة ترقد على برميل من البارود، وفقط بحاجة لـ"عود من الكابريت" لكي تشتعل بالكامل، لافتا إلى أن الضربات التي وجهت من الحوثيين للسعودية شلت ثلث الاقتصاد السعودي.

وتابع: "الأوضاع في السعودية فيها مشاكل وسوريا وليبيا أيضًا، ورغم ذلك، هناك من المصريين من لا يقدر قيمة الاستقرار الذي تعيشه مصر".