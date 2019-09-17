فيديو.. الإقلاع عن التدخين قبل الأربعين يقلل من خطر الوفاة

عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا للجمعية الأمريكية للسرطان يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين قبل سن 40 عامًا يقلل من خطر الوفاة من الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90%.



وأكد التقرير، أن الإقلاع عن التدخين في سن أصغر من الأربعين، يقلل المخاطر الصحية له بدرجة أكبر، لافتًا إلى أن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يحفظ سنوات الحياة التي تضيع وتدمر بسبب الاستمرار في التدخين.



وأوضح التقرير، أن عادة التدخين يدمنها مليار و100 مليون شخص حول العالم، مشيرًا إلى أنه يودي بحياة أكثر من 8 ملايين إنسان حول العالم سنويًا، منهم أكثر من 7 ملايين يعرضون حياتهم لمخاطر مباشرًة، وحوالي مليون و200 آخرين يتعرضون لمخاطر بشكل غير مباشر.

