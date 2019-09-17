ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الإسرائيلية إلى 63.7%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة التصويت العامة عند الساعة الثامنة مساءً بنسبة 63.7% ما يعادل 4071398 صوت.



وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات بدولة الاحتلال في بيان سابق ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات أبريل الماضي.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى العاشرة مساء بتوقيت دولة الاحتلال.



ويحق لـ 6 ملايين و365 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.



ودعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء زعيم حزب "الليكود" (يمين)، مؤيديه بالنزول ودعمه مؤكدا أن النتائج ستكون متقاربة، حاثًا الناخبين على المشاركة خاصة منافسته من قبل زعيم المعارضة، رئيس حزب "أزرق- أبيض" (وسط)، بيني غانتس.



وأكدت تقارير عبرية عن انتهاك نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، قوانين الانتخابات بدعوته الناخبين لدعمه والتصويت له قبل ساعات من إغلاق أبواب الاقتراع.