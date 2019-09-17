فيديو.. الديهي يعقب على تغيير اسم شارع القرضاوي في المحلة

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على تغيير اسم شارع القرضاوي إلى شارع النصر في المحلة الكبري، ساخرًا قائلًا: "برافو، وقام بالتصفيق لهم".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN": "أنتو لسة فاكرين النهاردة، القرضاوي يهاجم مصر منذ 7 سنوات"، مناشدًا جميع المحليات على مستوى الجمهورية بتغيير أسماء الشوارع التي عليها أسماء للإخوان.



وطالب "الديهي"، العمل على تنقية جميع المؤسسات من الخلايا النائمة من الإخوان، مشيرًا إلى أن لديه قائمة بالخلايا النائمة من الإخوان بمؤسسات الدولة سيقوم بإرسالها لأولي الأمر.

