بلغاريا تنجز تفريعة "السيل التركي" إلى صربيا مطلع 2020

تتوقع بلغاريا إكمال بناء خط أنابيب نقل الغاز "سيل البلقان"، مطلع عام 2020، حيث يتفرع من خط "السيل التركي" عبر أراضي بلغاريا ليصل إلى صربيا.



وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في حديث له يوم الثلاثاء: "لديهم (بلغاريا) مهمة إنجاز، بحلول 1 يناير، بناء قسم الخط من الحدود التركية البلغارية إلى الحدود البلغارية الصربية. وحتى قبل 1 يناير 2020".



وأضاف الوزير الروسي قائلا: "نأمل في أن يتم فعلا إنجاز العمل في المواعيد التي حددها الجانب البلغاري، أي أن يتم قبل 1 يناير ضمان إنجاز بناء خط الغاز المذكور، لكي يتم ضخ الغاز الذي ينقله خط (السيل التركي)".



وفي وقت سابق، أوقفت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا وأنهت النظر في قضية حول اختيار متعهد بناء خط أنابيب لاستقبال الغاز، من خط نقل الغاز "السيل التركي"، الهادف لنقل الغاز من روسيا إلى تركيا، وهو ما يعني أن المقاول الذي سينفذ التعهدات، سيبقى "كونسورتيوم" بقيادة شركة Arkad Engineering السعودية.