"أرامكو" تؤكد تعويض احتياطات النفط نهاية الشهر الجاري

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو" أمين الناصر، أن ما تم سحبه من احتياطات النفط سيتم تعويضه بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي تعرض لها معملين تابعين للشركة السبت الماضي.



وقال "الناصر"، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الضربات التي تعرضت لها "أرامكو" تجعلها أكثر قوة، مؤكدًا أن الشركة ستستعيد الشركة مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر.



وشدد على أن الشركة سوف تفي بكافة التزامها لعملائها، مشيرًا إلى أن الطاقة القصوى للإنتاج في شركة أرامكو تبلغ 12 مليون برميل يوميًا.