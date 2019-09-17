الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحسن ثقة المستثمرين في ألمانيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحسن ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد الألماني بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ 8 سنوات تقريبا في أعقاب تسريع البنك المركزي الأوروبي إجراءات تحفيز اقتصادات منطقة اليورو التي تضم ألمانيا، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية العالمية.
وسجل مؤشر معهد "زد.إي.دبليو" لقياس توقعات المستثمرين الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة سالب 5ر22 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 1ر44 نقطة في الشهر الماضي. كما تحسن مؤشر توقعات اقتصادات منطقة اليورو ككل، رغم تراجع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستثمرين في الأوضاع الراهنة
في ألمانيا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد أوروبي، يقف على حافة الركود بعد انكماشه الشهر الماضي، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإن أغلب الشركات الألمانية الكبرى مثل "كونتنينتال" لمكونات السيارات والإطارات ولوفتهانزا للطيران ودايملر للسيارات خفضت توقعات أرباحها محذرة من احتمال استمرار تراجع قوة دفع الأوضاع الاقتصادية.
وقال أكيم فامباخ رئيس معهد "زد.إي.دبليو" إن التحسن في مؤشر ثقة المستثمرين "يتعلق فقط بتطورات الاقتصاد الألماني.. ومع ذلك فإن المخاوف القوية التي عبر عنها الخبراء الماليون في الشهر السابق بشأن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لم تتحقق".
وأضاف فامباخ أن إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي خففت أيضا من حدة مخاوف المستثمرين.
كان تدهور آفاق نمو الاقتصاد والشعور بأن البنك المركزي الأوروبي سيتريث إلى أطول مدى، قد عزز الدعوات إلى ضخ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو، في حين مازالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعارض مثل هذه الدعوات وتقول إن المشكلة ليست في نقص الأموال اللازمة
للاستثمار وأن هناك خطط للعديد من المشرروعات.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير مالية ألمانيا "أولف شولتز" إن بلاده ستتمسك بعدم وجود عجز في ميزانيتها، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للتحرك في حال حدوث أزمة.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

منذ حوالي 23 ساعة

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

منذ يومين

6 محظورات يجب على العامل تجنبها فى قانون العمل الجديد

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

مقدمة برامج شهير تكشف سر شبابها الدائم

"الطاقة الذرية" يبحث تطور العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

8 حيل للحفاظ على الشباب مع التقدم فى العمر

"الغذاء العالمي": نحتاج 600 مليون دولار لتوفير الغذاء في اليمن

الرئيس نيوز

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

لأول مرة "عيادة الألم المزمن" بمدن القناة ضمن "التأمين الصحي الشامل"

خبير اقتصادي يتوقع وصول سعر الدولار إلى 16 جنيهًا

هيئة الأرصاد: الصيف انتهى واقعيا.. والخريف بدأ

منوعات

أمريكي يهزم السرطان مرتين ويربح 4.6 مليون دولار

اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة

جزيئات سامة في مشيمات الحوامل تثبت خطر تلوث الهواء

بدء محاكمة عدنان أوكتار"الداعية الراقص"

كشكول

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

جامعة بنها تشارك في مسابقة الروبوت العالمية بالصين

ماراثون التنسيق يقترب من النهاية.. إعلان نتائج "تقليل الاغتراب" لطلاب المعادلات والدبلومات

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

فوائد النظام الغذائي النباتي لصحتك

“الإسكان” تشدد على مراقبة جودة مياه الشرب

آلية جديدة لمراقبة محطات البنزين.. التفاصيل!

“صحة الإسكندرية” تواجه الأمراض المعدية بالدورات التدريبية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
ثروت الخرباوي
فلسفة الأفعى الإخوانية
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير.. أكتوبر المقبل

مكتبة الإسكندرية تحتفي بذكرى أول أعداد "الأهرام"

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

صفحتنا ع الفيس بوك